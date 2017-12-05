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Юрій Луценко: «Зареєстроване кримінальне провадження щодо дій Дерев’янка, Заліщука, Найєма, Петренка, Левченка, Лещенка, Чумака та Луценка»

Андрій Котенський

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Генеральний прокурор Юрій Луценко про ймовірне затримання лідера партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, а також допомогу у його втечі із під варти від нардепів: Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака:

«Права рука Саакашвілі Северіон Дангадзе отримав 220 тисяч євро, а також частину суми у доларах для відновлення протестних акцій в Україні…

Дякую працівникам СБУ та Генпрокуратури, які дали змогу не допустити першого етапу спланованого плану «руської зими в Києві» від ФСБ Росії. Це лише перший етап із того, що ми вже знаємо. Не сумніваюся, що знову прийду у верховну раду із інформацією, а може із поданнями до наступних українських діячів, які за гроші Москви намагаються знищити постмайданівську владу і привести до реваншу Януковича і його команду, яка контрольована ФСБ.

Також вдячний українському народові, який на відміну від багатьох дуже «досвідчених» політиків відразу зрозумів усю фальш і аморальність популізму і закликів до повалення влади, які постійно озвучував Міхеіл Саакашвілі за гроші закордонних олігархів…

Під час обшуків помешкання Северіон Дангадзе у Києві нарешті знайшовся паспорт Саакашвілі… І ця брехня із моменту прориву українсько-польського кордону теж вилізла…

Здобутих доказів достатньо для затримання Міхеіла Саакашвілі і пред’явлення йому підозри у статті 256 ККУ, за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їхньої злочинної діяльності…

У присутності адвоката йому було оголошено постанову про затримання. З цього моменту він був взятий під охорону СБУ… П’ятеро працівників СБУ були оточені натовпом, а ще семеро відрізані у іншому авто і нажаль це закінчилося втечею із під варти М. Саакашвілі, що є кримінальним злочином.

Також кримінальними діяннями ми вважаємо і зареєстроване кримінальне провадження щодо всіх осіб, які перешкоджали законним діям щодо захисту української держави правоохоронцями СБУ. Серед них – діючих народних депутатів Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака. Слідство запросить згаданих народних депутатів і дасть оцінку їхнім діям, які спричинили до втечі із під варти людини», – повідомив Юрій Луценко у стінах Парламенту.

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