Різдво у Львові: чого варто чекати містянам та гостям міста

На новорічні та різдвяні свята у Львові для містян та гостей міста підготували дуже насичену подіями програму. Цьогоріч окрім традиційних заходів, організатори готують чимало нового та цікавого. Про це вони розповіли сьогодні під час прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.

Цього року програма розпочалась 3 грудня: у Соборі Святого Юра під час святкового Богослужіння зі святилища винесли Вифлеємський Вогонь Миру.

Однією з найграндіозніших подій цьогоріч буде яскраве відкриття новорічної ялинки та Різдвяного ярмарку, яке відбудеться 17 грудня на площі перед Львівської Оперою. Саме там пластуни розпочнуть роздавати людям Вифлеємський Вогонь, як символ миру у кожну львівську домівку. Також на відкритті виступатиме хорова капела «Дударик»

«Капела «Дударик» дуже радіє нагоді долучитися до новорічно-різдвяної каденції святкувань у Львова. Ми розробили надзвичайно розмаїту програму, котра буде запрезинтована в рамках святкування. І спеціально для цього ми шукали якусь нову пісню, і знайшли твір Кос-Анатольського, яка називається «Новорічна». Також ми традиційно готуємо мюзикл «Пригоди Святого Миколая», на який буде запрошено чимало особливих дітей. Та й загалом у грудні-січні у нас буде 18-20 концертів, тому ми запрошуємо всіх подивитися на наші старання», – розповів директор капели Дмитро Кацал.

Зустріч Нового року у центрі Львова проведуть у трьох локаціях. Перша буде на проспекті Свободи, де львів’ян і гостей міста дивуватимуть неймовірним 3D-маппінг шоу на фасаді Оперного театру. Друга локація – дворик Палацу мистецтв. Третя – вечірка у парку імені Богдана Хмельницького.

Організатори запевняють, що святкова ілюмінація довкола площі Ринок та різдвяне оздоблення на алеї проспекту Свободи з 22 арками з ілюмінацією на новорічним декором додасть Львова відчуття новорічної казки.

Окрім того, в програмі заплановані у традиційні події: винесення Дідуха, хода звіздарів та вистава «Коли ангели спускаються на землю» від театру «Воскресіння»

«Ми живемо в дуже напруженому часі, але Різдво – це добра можливість для кожного з нас справді відчути певне полегшення, що ти не один. Ми розуміємо, що ми живем в часі, коли є східна Україна, є рідні напруження, але коли йде мова про святкування, то дуже важливо розуміти, що ми не прагнемо веселитися понад міру. Ми розуміємо, що є джерелом нашої радості», – зазначив капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк.

Детальна програма святкування різдвяних та новорічних свят у Львові – ТУТ.