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На «Арені Львів» проведуть наймасштабнішу бізнес-вечірку року

Олександр Косик

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У п’ятницю, 8 грудня, на стадіоні «Арена Львів» (вул. Стрийська, 199) відбудеться тематичний нетворкінг-вечір для керівників та власників малого бізнесу України – Business NETWORKING Event – з нагоди 8-ї річниці Дня народження Клубу Ділових Людей. Цього року тематикою є American Dream party (вечірка Американської Мрії).

 

Участь у події візьмуть близько 1 тис. осіб – керівників та власників бізнесу, представники влади, ЗМІ, посольств та міжнародних організацій, таких як: UNDP, USAID, ЄБРР, GIZ, Peace Corps, CIPE та інші.

Бізнес-захід триватиме з 15.00 до 22.00 год. Офіційна частина завершиться о 19.00 год.

Детальна інформація та реєстрація за посиланням: https://bc-club.org.ua/events/american-dream-party.html.

З питань реєстрації: контактна особа Аліна Блясецька, 096 391 60 90, alina.bliasetska@bc-club.org.ua.

З питань партнерства та акредитації ЗМІ:  контактна особа Христина Савуляк, 067 672 08 43, khrystyna.savuliak@bc-club.org.ua.

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