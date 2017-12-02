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Патрульні затримали водія, який роз’їжджав Львовом під наркотиками

Юлія Шпак

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У Львові патрульні затримали водія в стані наркотичного сп’яніння, який  пред’явив патрульним чуже посвідчення водія. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

 

Сьогодні, під час патрулювання на проспекті Червоної Калини, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль ВАЗ 21093, водій якого порушив правила дорожнього руху. Патрульні попросили чоловіка пред’явити всі необхідні документи. Під час перевірки, інспектори помітили в громадянина ознаки наркотичного сп’яніння, а також, що посвідчення водія очевидно належить іншій людині.

Чоловіка запросили до Сихівського відділу поліції для встановлення всіх обставин. Там з’ясувалося, що посвідчення водія не його. Офіцери встановили справжні дані водія та запропонували йому пройти перевірку на стан наркотичного сп’яніння. В присутності двох свідків чоловік відмовився.

На 31-річного мешканця Львова склали протокол за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння та постанову за керування без документів. Посвідчення водія вилучили слідчі.

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