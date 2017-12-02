Мешканців Львівщини попереджають про шахраїв, які видурюють гроші, пообіцявши роботу за кордоном

На Львівщині шахраї ошукують бажаючих поїхати за кордон. Аферисти, обіцяючи потерпілим працевлаштування в інших країнах чи сприяння у еміграції, видурюють у них чималі суми грошей. Про це Львівському порталу повідмили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, у Залізничний відділ поліції надійшла заява від 30-річного жителя міста Дрогобич. За словами потерпілого, знайомий взявся підшукати йому роботу за кордоном, за що отримав 850 євро. Проте послугу не надав і гроші не повернув.

Ще один ошуканий звернувся 30 листопада у Яворівський відділ поліції. Як повідомив 47-річний житель району, громадянин іншої держави пообіцяв йому за винагороду оформити документи для виїзду в Ізраїль. Кошти в сумі 1200 доларів США зловмисник отримав, однак нічого так і не зробив.

За обома фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Максимальне покарання , передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років.

Працівники поліції встановлюють обставини подій, тривають досудові розслідування.