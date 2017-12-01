Львів’ян просять приносити на Фабрику Святого Миколая іграшки та солодощі для дітей

Із 11 по 17 грудня львів’яни можуть долучитися до акції «Миколай про тебе не забуде», принісши на Фабрику Святого Миколая солодощі та іграшки для дітей. Про це інформують організатори заходу у Facebook.

Метою акції є подарувати віру в диво для тих, котрі цього справді потребують. В рамках акції працює Фабрика Святого Миколая, організовуються святкові акції на вулицях міст. 18 та 19 грудня волонтери – помічники Миколая приходять з подарунками безпосередньо до домівок дітей сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, дітей з особливими потребами, а також організують святкові заходи для дітей в сиротинцях, інтернатах, лікарнях.

Власне, наразі вже завершена реєстрація волонтерів на акцію.

«Але ви все ще можете нам допомогти:

– принісши солодощі, канцтовари, іграшки на Фабрику Святого Миколая (Львівський Палац Мистецтв, вул. Коперника, 17) з 11 по 17 грудня

– ставши водієм помічників Святого Миколая і 18 грудня допомогти їм добратися у віддалені райони Львова

– встановивши коробки для збору подарунків в себе на роботі чи в місці навчання

– або просто прийшовши на Фабрику Святого Миколая. Там завжди є багато роботи», – наголосили організатори благодійної акції.