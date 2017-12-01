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Львів’ян просять приносити на Фабрику Святого Миколая іграшки та солодощі для дітей

Дарина Смеречанська

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Із 11 по 17 грудня львів’яни можуть долучитися до акції «Миколай про тебе не забуде», принісши на Фабрику Святого Миколая солодощі та іграшки для дітей. Про це інформують організатори заходу у Facebook.

Метою акції є подарувати віру в диво для тих, котрі цього справді потребують. В рамках акції працює Фабрика Святого Миколая, організовуються святкові акції на вулицях міст. 18 та 19 грудня волонтери – помічники Миколая приходять з подарунками безпосередньо до домівок дітей сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, дітей з особливими потребами, а також організують святкові заходи для дітей в сиротинцях, інтернатах, лікарнях.

Власне, наразі вже завершена реєстрація волонтерів на акцію.

«Але ви все ще можете нам допомогти:
– принісши солодощі, канцтовари, іграшки на Фабрику Святого Миколая (Львівський Палац Мистецтв, вул. Коперника, 17) з 11 по 17 грудня
– ставши водієм помічників Святого Миколая і 18 грудня допомогти їм добратися у віддалені райони Львова
– встановивши коробки для збору подарунків в себе на роботі чи в місці навчання
– або просто прийшовши на Фабрику Святого Миколая. Там завжди є багато роботи», – наголосили організатори благодійної акції.

 

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