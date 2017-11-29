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Минулої доби у зоні АТО поранення отримали двоє українських військових

Юлія Шпак

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Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У відповідь українські військовослужбовці 11 разів придушували їхню вогневу активність. У результаті ворожих обстрілів один наш боєць загинув, ще двоє – отримали бойові травми. Про це повідомляє штаб АТО.

 

Як розповів сьогодні вранці речник прес-центру штабу Антитерористичної операції підполковник Василь Лабай, на Луганському напрямку ворог продовжує провокувати українських військовослужбовців до збройних протистоянь на Світлодарській дузі. У вечірній час, здебільшого із піхотного озброєння, противник обстрілював оборонців Зайцевого, Новолуганського та декілька разів – Травневого. Крім того, з мінометів різних калібрів російські найманці вели вогонь на підступах до Трьохізбенки, а з гранатометів і стрілецької зброї – по оборонних укріпленнях біля Жовтого, Новоолександрівки і Катеринівки.

Нагадаємо, що ще зранку у цьому районі бойовики вели вогонь на підступах до оборонних укріплень українських захисників з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та озброєння БМП між населеними пунктами Зайцеве і Гладосове. Цими провокаціями незаконні збройні формування зірвали візит спостерігачів СММ ОБСЄ і представників місії ООН, які планували провести моніторинг гуманітарної ситуації у Травневому і Гладосовому. Ці збройні провокації з боку російських найманців спрямовані у першу чергу на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України в очах світового співтовариства з метою звинуватити сили АТО у нібито складній гуманітарній ситуації в цих населених пунктах. Штаб АТО повідомляє, що у Травневому силами Цивільно-військового співробітництва організовано тимчасовий гуманітарний центр для покращення доставки питної води, відновлення електроживлення та низки інших життєво необхідних питань для місцевого цивільного населення.

На Донецькому напрямку у передмісті Авдіївки впродовж декількох годин зафіксовано обстріли наших позицій ворожим снайпером. З піхотного озброєння окупанти порушували перемир’я неподалік Березового. На Приазов’ї з гранатометів різних типів та стрілецької зброї противник вів вогонь біля Гнутового і Водяного, а з озброєння БМП – поблизу Широкиного.

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