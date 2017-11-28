Зі Львова на фронт передадуть унікальний медичний вертоліт

Після 8 років простою у розібраному вигляді на Львівському авіаремзаводі вперше злетів у небо перед відльотом на передову рятувати воїнів унікальний медичний вертоліт Ка-226 з повним набором реанімаційного обладнання.

Завдяки масовим зусиллям у Львів прибула льотно-технічна бригада Державного авіаційного науково-випробувального Центру ЗСУ.

Протягом кількох днів вертоліт був зібраний на авіаремзаводі і 18 листопада льотчик-випробувач В. Лукіянчук, перевіривши всі прилади і системи, здійснив перші підльоти, заявивши при цьому, що Ка-226 перебуває в ідеальному технічному стані і може бути негайно відправлений у зону бойових дій, таким чином.

Очікуються наступні дії щодо підготовки Ка-226 до роботи на фронті:

Орієнтовно 30 листопада льотчик випробувач В. Лукіянчук здійснить переліт КА-226 з Львівського авіаремзаводу на один із військових аеродромів Львівщини для проведення повномасштабних випробувань.

У далекій перспективі, після закінчення війни медичний вертоліт КА-226 має бути переданий Львівському військовому госпіталю для обслуговування військових, мешканців гірських районів, зокрема Сколівського і Турківського, а також мешканців прилеглих областей.

Раніше ми писали, що у Львові вже чотири роки простоює унікальний медичний вертоліт.