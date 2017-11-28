За тиждень відбудеться сесія Львівської облради

Чергова ХІІІ сесія Львівської обласної ради відбудеться у вівторок, 5 грудня. На її розгляд винесуть понад 70 питань порядку денного. Таке рішення підтримала президія обласної ради, сьогодні, 28 листопада, передає Львівський портал.

За словами голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, під час засідання президії облради сформували пропозиції до порядку денного майбутньої сесії.

«Сесія розпочне свою роботу 5 грудня. Плануємо розглянути 14 нових програм і зміни до низки чинних програм, а також блоки майнових та екологічних питань. Загалом 71 питання, які, напевно, будемо розглядати протягом не менш як двох сесійних засідань», – поінформував очільник ЛОР.

Крім того, упродовж 6-19 грудня триватиме робота у постійних депутатських комісіях над розглядом проекту обласного бюджету на 2018 рік. «Щоб 21 грудня під час позачергової сесії вийти на слухання питання про затвердження бюджету на 2018 рік», – зауважив голова Львівської обласної ради.