ОСТАННІ НОВИНИ

За тиждень відбудеться сесія Львівської облради

Олександр Косик

|

Чергова ХІІІ сесія Львівської обласної ради відбудеться у вівторок, 5 грудня. На її розгляд винесуть понад 70 питань порядку денного. Таке рішення підтримала президія обласної ради, сьогодні, 28 листопада, передає Львівський портал.

 

За словами голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина, під час засідання президії облради сформували пропозиції до порядку денного майбутньої сесії.

«Сесія розпочне свою роботу 5 грудня. Плануємо розглянути 14 нових програм і зміни до низки чинних програм, а також блоки майнових та екологічних питань. Загалом 71 питання, які, напевно, будемо розглядати протягом не менш як двох сесійних засідань», – поінформував очільник ЛОР.

Крім того, упродовж 6-19 грудня триватиме робота у постійних депутатських комісіях над розглядом проекту обласного бюджету на 2018 рік. «Щоб 21 грудня під час позачергової сесії вийти на слухання питання про затвердження бюджету на 2018 рік», – зауважив голова Львівської обласної ради.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...