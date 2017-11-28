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У басейні спорткомплексу ЛНУ втопився 17-річний студент

Катерина Родак

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Сьогодні, 28 листопада, у басейні спорткомплексу ЛНУ ім. Івана Франка втопився 17-річний першокурсник. Про це Львівському порталу повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

 

Так, Близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з басейнів на вул. Черемшини у Львові втопився 17-річний студент одного з вишів.

«За попередньою інформацією, хлопцеві рапотово стало погано, його витягли з води, але не змогли врятувати», -зазначила Світлана Добровольська.

Наразі поліція встановлює усі деталі події.

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