У басейні спорткомплексу ЛНУ втопився 17-річний студент

Сьогодні, 28 листопада, у басейні спорткомплексу ЛНУ ім. Івана Франка втопився 17-річний першокурсник. Про це Львівському порталу повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

Так, Близько 16:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з басейнів на вул. Черемшини у Львові втопився 17-річний студент одного з вишів.

«За попередньою інформацією, хлопцеві рапотово стало погано, його витягли з води, але не змогли врятувати», -зазначила Світлана Добровольська.

Наразі поліція встановлює усі деталі події.