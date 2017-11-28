ОСТАННІ НОВИНИ

У Червонограді чоловік пограбував дітей

Олександр Косик

|

У Червонограді поліцейські викрили зловмисника, який пограбував дітей. У двох малолітніх хлопчиків раніше судимий відібрав мобільні телефони та гроші. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Червоноградський відділ поліції надійшла інформація про те, що невідома особа пограбувала в під’їзді багатоквартирного будинку двох дітей.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник відібрав у 9-річного та 11-річного місцевих мешканців два мобільні телефони «Samsung Galaxy J5» та гроші в сумі 165 гривень.

Працівники поліції встановили, що до скоєння правопорушення причетний 30-річний житель Червонограда, раніше судимий за майнові злочини.

Йому оголошено про підозру за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування триває.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...