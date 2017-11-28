У Червонограді чоловік пограбував дітей

У Червонограді поліцейські викрили зловмисника, який пограбував дітей. У двох малолітніх хлопчиків раніше судимий відібрав мобільні телефони та гроші. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Червоноградський відділ поліції надійшла інформація про те, що невідома особа пограбувала в під’їзді багатоквартирного будинку двох дітей.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисник відібрав у 9-річного та 11-річного місцевих мешканців два мобільні телефони «Samsung Galaxy J5» та гроші в сумі 165 гривень.

Працівники поліції встановили, що до скоєння правопорушення причетний 30-річний житель Червонограда, раніше судимий за майнові злочини.

Йому оголошено про підозру за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальне покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Досудове розслідування триває.