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З 13 грудня у Львові запрацює благодійний ярмарок святого Миколая

Юлія Шпак

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Цьогоріч на площі біля Митрополичих палат з 13 до 19 грудня працюватиме ярмарок святого Миколая. Протягом тижня з 11.00 до 20.00 год. львів’яни та гості міста зможуть провести час у приємній святковій атмосфері разом зі своїми родинами та друзями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Для діток щодня з 17.00 до 20.00 години проводитимуть майстер-класи: малярство на склі, різдвяні павуки із соломи, миловаріння, розпис різдвяних пряників та багато іншого. З 17 по 19 грудня у післяобідній час відбудуться святкові виступи дитячих колективів та місцевих виконавців.

«Під час ярмарку діятимуть будиночки, де буде представлена різноманітна продукція: смачні страви, гарячі напої, сувеніри, мед, льодяники та шоколад. Усе, що Ви придбаєте на ярмарку – це не просто товар чи випите горнятко смачної кави, а Ваш внесок у розвиток соціального служіння Церкви. Залучені кошти скерують на реалізацію проектів, якими опікується БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ», – зазначають організатори ярмарку.

Організовує ярмарок БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ. Партнери: компанія «Львівські ярмарки», мистецька школа Маріанни Ільків «ILkivSchool».

Контакти: +38 (067) 67 90 207; +38 (032) 261 13 89. Попередня реєстрація на майстер-класи: +38 (063) 65 07 851, Марія, foundation.la.ugcc@gmail.com

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