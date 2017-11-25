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Хворого Олежика, якому всією країною намагались «повернути усмішку в очах», прооперували

Соломія Григор'єва

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У четвер, 23 листопада, сталася надзвичайна подія в житті хлопчика Олега Казмірука, якому всією країною збирали гроші на лікування: йому пересадили кістковий мозок від неродинного донора. Про це йдеться у повідомленні благодійного фонду «Крила надії», який і займався збором коштів для дитини, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Операція відбулась в Університетському шпиталі №1 ім. др. А. Юраша в місті Бидгощ, Польща.

«Щиро дякуємо всім, хто долучився, підтримував, допомагав фінансово, поширював інформацію, цікавився долею хлопчика! Шлях до пересадки був для Олежика надзвичайно складним і довгим, та на кожному кроці цього шляху він знав, що у нього є ВИ! І ми безмежно дякуємо вам за це!

Попереду 100 найважливіших і найважчих днів у житті хлопчика, коли стане відомо, чи прижився донорський кістковий мозок. Ми продовжуємо тримати кулаки і віримо лише в те, що кістковий мозок запрацює», – йдеться у повідомленні.

За 30 днів стане відомо результат ТКМ, далі буде спостереження в клініці, через 100 днів стане відомо, чи запрацював кістковий мозок і мінімум 4 місяці триватиме додатковий курс лікування по виведенню надлишку заліза з крові – ці показники в Олега зашкалюють через надзвичайну кількість переливань крові, що, насправді, допомогли хлопчику дожити до пересадки.

«Це додаткове лікування вартуватиме близько 12 тисяч євро – клініка зможе виставити рахунок, коли стане відомо як пройшла пересадка. Але, завдяки всім вам, і оскільки держава заплатила 12771 євро за річне спостереження Олега в клініці, ми маємо кошти і на це лікування! На даний момент всі фінансові потреби Олежика ми можемо закрити. І залишається лише тримати кулаки, щоб наш хлопчик впорався! Дякуємо ВАМ», – пишуть у фонді «Крила надії».

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