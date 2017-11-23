ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині жінка-водій на «БМВ» збила пенсіонера: постраждалий у реанімації

Юлія Шпак

|

На Львівщині жінка-водій на «БМВ» збила пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 листопада о 17.30 у селі Жирівка Пустомитівського району неподалік автодороги «Київ-Чоп».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 33-річна мешканка Запоріжжя, скоїла наїзд на 60-річного львів’янина.

Внаслідок наїзду чоловік отримав «відкриту поєднану травму, тупу травму живота» та був госпіталізований у реанімацію. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон ШИШКІН
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...