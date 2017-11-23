На Львівщині жінка-водій на «БМВ» збила пенсіонера: постраждалий у реанімації

На Львівщині жінка-водій на «БМВ» збила пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 22 листопада о 17.30 у селі Жирівка Пустомитівського району неподалік автодороги «Київ-Чоп».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «БМВ», 33-річна мешканка Запоріжжя, скоїла наїзд на 60-річного львів’янина.

Внаслідок наїзду чоловік отримав «відкриту поєднану травму, тупу травму живота» та був госпіталізований у реанімацію. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.