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Вчора на Львівщині під колесами автомобілів загинуло двоє людей

Юлія Шпак

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На Львівщині протягом двох годин сталось шість наїздів на пішоходів. Двоє із них померли на місці події, четверо доставлені до лікарень з тілесними ушкодженнями. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Сокальське відділення поліції 21 жовтня надійшла інформація про те, що о 17.20 водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 22-річний житель міста Червоноград на дорозі у селі Тудорковичі вчинив наїзд на 59-річного місцевого мешканця. Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці пригоди.

Смертельні травми також отримав чоловік, (особа встановлюється), який о 18.30 переходив автодорогу Львів-Шегині неподалік села Княжий Міст Мостиського району. Поліцейські встановили, що наїзд на пішохода скоїв 46-річний львів’янин на автомобілі  «Опель Астра».

На Яворівщині близько 17.15 під колеса легковика потрапило одразу двоє пішоходів. Подія сталася у місті Новояворівськ. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Шкода Октавіа», 67-річний мешканець селища Шкло, наїхав на 36-річного та 39-річного місцевих мешканців, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу. Обидва госпіталізовані у реанімаційне відділення лікарні, а транспортний засіб доставлений на арештмайданчик.

В селі Пасіки Зубрецькі Пустомитівського району внаслідок наїзду автомобіля «ВАЗ Пріора», яким керував 29-річний мешканець міста Золочів, потерпів 40-річний житель району,. Подія сталася близько 18.00. У госпіталізованого пішохода медики діагностували переломи кісток руки та ноги і забої м’яких тканин обличчя.

Перелом ноги отримав 36-річний житель Сокальського району, який о 18.53 у місті Великі Мости потрапив під автомобіль «Шкода» коли переходив дорогу на вулиці Базарній. Легковиком керував 35-річний місцевий мешканець.

Працівники поліції встановлюють обставини скоєння всіх цих ДТП, вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

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