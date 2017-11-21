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У Нацакадемії сухопутних військ відзначили храмове свято

Єва Корнійчук

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19 листопада напередодні празника Собору архистратига Михаїла та інших безплотних сил, у храмі архистратига Михаїла Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного відбулася святкова Божественна Літургія.

Молитву очолив о. Степан Сус, синкел у справах капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ та настоятель Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла. Разом із головним військовим капеланом молились: о. Андрій Хомишин, настоятель храму архистратига Михаїла та капелан військового закладу, о. Тарас Михальчук, капелан Західного регіонального управління прикордонної служби України та о. Богдан Кулик, капелан Національного лісотехнічного університету України. У святковому богослужінні чисельно взяли участь курсанти та офіцери військового вишу. Спів на молитві супроводжував квінтет Гарнізонного храму свв. апп. Петра і Павла.

Після молитви отець Андрій подякував присутнім капеланам, офіцерам та курсантам за спільну молитву з нагоди празника, а від імені керівництва та курсантів Академії слова вдячності військовим священикам за довголітню душпастирську працю висловив полковник Юрій Гусар, заступник начальника Академії з роботи з особовим складом.

Джерело: Капеланство. info

 

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