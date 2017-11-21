У львівській маршрутці раптово померла жінка

Сьогодні зранку, 21 листопада, у маршрутці №37 раптово померла 71-річна жінка. Про це у коментарі Львівському порталу розповів спеціаліст відділу комунікації ГУ НП Львівщини Юрій Голуб.

За його словами, о 9.40 год. в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному із маршрутних таксі на вулиці Зеленій раптово померла жінка.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що це є 71-річна львів’янка. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено Зараз призначено судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті жінки», – розповів Юрій Голуб.

Наразі поліцією вирішується питання про відкриття кримінального провадження.