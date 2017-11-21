ОСТАННІ НОВИНИ

У львівській маршрутці раптово померла жінка

Катерина Родак

|

Сьогодні зранку, 21 листопада, у маршрутці №37 раптово померла 71-річна жінка. Про це у коментарі Львівському порталу розповів спеціаліст відділу комунікації ГУ НП Львівщини Юрій Голуб.

За його словами, о 9.40 год. в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному із маршрутних таксі на вулиці Зеленій раптово померла жінка.

«На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлено, що це є 71-річна львів’янка. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено Зараз призначено судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті жінки», – розповів Юрій Голуб.

Наразі поліцією вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?
Катерина РОДАК
Земельні війни: чи дозволять аферисти стати мільйонерами бабці з дідом?

Про історію із шахрайством довкола землі геріатричного пансіонату стало відомо у 2010 році – через рік після оборудки....

Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...