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У Бориславі чоловік зарізав власну дружину

Соломія Григор'єва

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На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який причетний до вбивства своєї дружини. Конфлікт між подружжям виник під час спільного розпивання спиртного. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У Бориславське відділення поліції 20 листопада надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що у власному будинку по вулиці Дрогобицькій у Бориславі виявлено тіло 57-річної жінки без ознак життя з пораненням в області грудної клітини.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 63-річний чоловік загиблої. Під час розпивання спиртного між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік схопив ніж та завдав ним удар в область грудей своїй дружині.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Проводиться досудове розслідування, зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

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