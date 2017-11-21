Тренером «Карпат» призначать Бойчишина, але командою керуватиме Друді, - ЗМІ

Львівські «Карпати» продовжують дивувати кадровими змінами в своїй структурі. Офіційно головним тренером команди стане Олег Бойчишин. Даріо Друді буде призначений його помічником, але при цьому керуватиме всіма процесами в команді. Про це повідомляє Футбол 24.

Проблема в тому, що виконавчий директор «Карпат» не має тренерської ліцензії, щоб працювати в клубі УПЛ. Бойчишин – єдиний тренер у структурі «левів», що має ліцензію й ще жодного разу не очолював львівський клуб. Про це інформує Tribuna.

ТК Футбол 1 також підверджує цю інформацію й повідомляє, що про призначення Бойчишина буде оголошено сьогодні. Він разом з Друді тренуватиме «Карпати» до зимової перерви.

Треба зазначити, що Бойчишин тільки один раз працював головним тренером клубу – в 2016 році в литовському «Утенісі». Сьогодні він – заступник директора футбольної школи «Карпат».

Раніше повідомлялося про те, що Тлумак відмовився очолити «Карпати».

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