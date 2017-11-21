На Львівщині викрили сімох викрадачів нафти

За незаконні врізки у нафтопровід на Львівщині зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва прокуратури області, організатору злочинної групи, повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.292 (пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів), ч.5 ст.185 (крадіжка) КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що семеро членів організованої групи пошкоджували нафтопровід та викрадали нафту із нафтопроводу «Дружба» приватного акціонерного товариства «Укртранснафта».

На даний час, одному із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі вісімдесяти мінімальних заробітних плат.

Триває оголошення підозр і іншим учасникам злочину.

За вчинене чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.