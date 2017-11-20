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У Львові судитимуть чоловіка, що привласнював викрадені зі своєї компанії речі

Олександр Косик

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У Львові викрили менеджера, причетного до привласнення майна своєї компанії. Правоохоронці встановлюють обставини подій та загальну суму збитків, заподіяних підприємству. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівники Франківського відділу поліції проводять розслідування в межах кримінального провадження, відкритого за фактами привласнення матеріальних цінностей, що належать компанії, яка займається продажем електроніки та побутової техніки.

Встановлено, що до правопорушень, наразі 13 епізодів, скоєних за період з лютого по жовтень, причетний керівник одного із супермаркетів торгової мережі , 29-річний львів’янин. Йому оголошено про підозру у вчиненні злочинів за ч.2,3 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Досудове розслідування триває.

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