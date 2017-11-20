ГО «Комітет виборців України» в рамках проекту «Дослівно» проаналізував роботу народних депутатів-лідерів президентських рейтингів у Верховній Раді. Було проаналізовано ефективність роботи у ВР Ю. Тимошенко, О. Ляшка, Ю. Бойка, В. Рабіновича та Д. Яроша, які за даними соцопитувань мають значний рейтинг електоральної підтримки як потенційні кандидати на посаду Президента України, передає Львівський портал.

Роботу нардепів було оцінено за такими параметрами: відвідування пленарних засідань ВР, відвідування засідань комітету, участь в голосуваннях та успішність законодавчої роботи.

Депутати-лідери президентських рейтингів показують низьку ефективність роботи у Верховній Раді. За три роки роботи Д. Ярош пропустив майже всі засідання ВР, Ю. Тимошенко та Ю. Бойко – систематично ігнорували голосування, а О. Ляшко і В. Рабінович зареєстрували значну кількість законопроектів, які можна розглядати як законодавчий спам.

Д. Ярош відвідав за три роки лише 4% пленарних засідань ВР, пропустивши із невідомих причин 303 із 362 засідань. Він також взяв участь (натиснув «за», «проти» чи «утримався») лише в 3% голосувань. За три роки Д. Ярош проголосував 296 разів із 11 тис. Нардеп також майже не відвідував засідання парламентського комітету – відвідав 5 із 91 засідань Комітету з питань національної безпеки і оборони Д. Ярош є автором десяти законопроектів, жоден із яких наразі не став чинним актом.

В. Рабінович пропустив половину засідань ВР за три роки – був письмово зареєстрований на 48% засідань (пропустив без поважних причин 186 із 362 засідань). Також лідер партії «За життя» входить в трійку нардепів, що пропустили найбільше голосувань за три роки. Взяв участь лише в 1% голосувань – проголосував 160 разів із 11 тис. Нардеп також серед антилідерів ВР за продуктивністю роботи. Він ініціював 60 законопроектів, лише один із яких став чинним актом (Постанова про парламентські слухання).

Ю. Бойко був письмово зареєстрований на 94% пленарних засідань ВР, але при цьому взяв участь лише в 3% голосувань. Лідер «Опозиційного блоку» також систематично ігнорував роботу парламентського комітету. За три роки Ю. Бойко був присутній лише на 1 засіданні із 60 Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю. Ю. Бойко ініціював 27 законопроектів, 2 із яких були прийняті.

О. Ляшко був письмово зареєстрований на 84% пленарних засідань ВР. При цьому лідер РПЛ пропустив майже половину головувань. За три роки взяв участь у 6 із 11 тис. голосувань. О. Ляшко також пропустив половину засідань парламентського комітету – відвідав 28 із 68 засідань Комітету з питань податкової та митної політики. Лідер РПЛ є серед народних депутатів, які зареєстрували найбільше законопроектів. За три роки він ініціював 333 законопроекти, 69 із яких стали чинними актами.

Ю. Тимошенко відвідала 80% пленарних засідань ВР, однак взяла участь лише в третині голосувань, пропустивши 7,5 із 11 тис. голосувань. Лідер «Батьківщини» також систематично ігнорувала засідання комітету. Ю. Тимошенко стала членом Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 15 січня 2015 р. і з того часу була присутня лише на 4 засіданнях комітету із 37. За три роки Ю. Тимошенко ініціювала 129 законопроектів, 25 із яких стали чинними актами.

Інформація про відвідування комітетів ВР включно до 3 листопада 2017 року.