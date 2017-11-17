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Заслужена учителька України виїхала на заробітки

Омелян Шевчук

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Заслужена учителька України, кращий педагог 2016 року у номінації «Іноземна мова» Віолетта Македон виїхала до Великої Британії на заробітки, повідомляє Prozahid.

Пані Віолетта, яка вже два місяці мешкає у Лондоні, вирішила розширювати поле своєї діяльності поодаль від рідної країни. На думку жінки там вона зможе себе краще реалізувати.

Стосовно лондонського життя, жінка розповіла, що «зупинилася» в однієї тамтешньої родини, де подружжя має фотобізнес. Він – місцевий, а дружина, до речі, українка. Натомість їй доручили доглядати за дідусем на ім’я Боб, з яким вона, згідно наперед розробленого плану, гуляє по столиці, відвідує музеї, театри, парки, інші знакові місця Лондона тощо. Родина неабияк задоволена, що вісімдесятирічним дідусем-британцем опікується така поважна молода пані-українка, яка досконало знає англійську.

Водночас Віолетта Македон зізнається, що сумує за рідною школою та домівкою, бо тут зостався син-десятикласник, друзі, колеги та чимало учнів.

Жінка вдячна школі, яка сприяла сягнути вершин у професійній царині, і просить не спекулювати на цій темі.

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