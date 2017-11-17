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Японська компанія вибачилася перед пасажирами за відправку потяга на 20 секунд раніше

Дарина Смеречанська

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Японська залізнична компанія Tsukuba Express вибачилася перед пасажирами за те, що один із її потягів відбув зі станції на 20 секунд раніше розкладу. Про це повідомляє ВВС Україна.

Потяг, що прямував із Токіо до міста Цукуба, мав відбути зі станції “Мінамі Наґареяма” неподалік японської столиці о 9:44:40, а натомість відбув о 9:44:20.

Керівництво компанії-перевізника висловило “щирі співчуття за завдані незручності”, пояснивши, що помилка сталася через те, що екіпаж потяга не перевірив час відправлення.

“Екіпаж не зумів як слід перевірити час і здійснив процедуру відправлення”, – йдеться у повідомленні компанії. Щоправда, там додали, що ніхто із пасажирів скаржитися не став.

Подорож на потягу Tsukuba Express від станції “Акіхабара” на сході Токіо до містечка Цукуба триває близько 45 хвилин.

Для Японії, залізничне сполучення якої вважається одним із найбільш надійних і вчасних у світі, затримка чи раннє відправлення потяга – величезна рідкість.

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