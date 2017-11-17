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Львів’ян запрошують на презентацію дитячої книжки, яка «оживає»

Соломія Григор'єва

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У грудні маленькі львів’яни побачить презентацію унікального видання «Аліси в країні див» Льюїса Керрола з авторськими ілюстраціями Євгенії Гапчинської та унікальною технологією доповненої реальності.

Презентація книги у Львові проходитиме 10 грудня 2017 року у межах фестивалю «Місто, що надихає», о 12.00 год. у Міському палаці культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1) та о 14.30 год. в приміщенні дитячої бібліотеки-філії № 42 (вул. Патона 4/2).

«Такої «Аліси» Львів ще на бачив. Самобутні персонажі Євгенії Гапчинської – зворушливі, наївні та кумедні нададуть вже знайомій казці англійського письменника особливої душевності та затишку. Улюблені герої «оживатимуть» у руках маленьких читачів за допомогою спеціального додатку WONDERLAND – AR. Iдея створення унікального видання належить українській компанії Аrt Nation, а «оживити» героїв казки змогли талановиті розробники з Києва – компанія Live Animations Сorp»,- розповідають організатори.

На глядачів чекатимуть яскрава презентація з можливістю власноруч оцінити книгу в доповненій реальності, а також цікаві конкурси та подарунки. Вхід вільний.

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