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В шести регіонах України проводять обшуки Укрзалізниці. Підозрюються Дубневичі і гоп-компанія, – Омелян

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 16 листопада, Генпрокуратура та Нацполіція проводить близько 50 обшуків на підприємствах Укрзалізниці в шести регіонах країни. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

«Сьогодні Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів. Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія», – написав він.

Зранку я був щиро розчарований, що парламент раптово переніс Інфраструктурний день на грудень.Але важлива новина з УЗ …

Posted by Volodymyr Omelyan on Donnerstag, 16. November 2017

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