В шести регіонах України проводять обшуки Укрзалізниці. Підозрюються Дубневичі і гоп-компанія, – Омелян

Сьогодні, 16 листопада, Генпрокуратура та Нацполіція проводить близько 50 обшуків на підприємствах Укрзалізниці в шести регіонах країни. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Facebook.

«Сьогодні Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України по справі зловживань у особливо великих розмірах і злочинній змові з метою корупційних доходів. Підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія», – написав він.