На Львівщині планують облаштувати понад 200 нових освітлених пішохідних переходів

На Львівщині облаштують понад 200 нових освітлених пішохідних переходів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

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«Львівська обласна державна адміністрація – одна із п’яти регіонів України, які стали переможцями Проекту з безпеки дорожнього руху і відповідно з загального обсягу суми, яку отримало Міністерство інфраструктури на заходи із безпеки на дорогах. Зокрема, з 413 мільйонів гривень – 120 отримає Львівська область», – розповів в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації Роман Кокотайло.

Зазначимо, що це – кошти Секторальної підтримки Європейського Союзу.

«За ці кошти ми плануємо встановити 226 нових освітлених пішохідних переходів і тим самим практично завершимо освітлення на усіх автомобільних дорогах державного значення. Це буде 28 км освітлених автомобільних доріг, які є місцями концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно ненебезпечними ділянками. Це буде майже 20 світлофорних об’єктів – перший так званий перший пілотний проект на території України , де будуть реалізовані так звані «розумні» світлофори», – наголосив Роман Кокотайло.

Окрім того, він додав, що кількість дорожньо-транспортних пригод і травматизму на автомобільних дорогах області кожного року збільшується. Це і є сигналом для того, аби вживати більш інтенсивних та вагомих заходів для того, щоб зменшити цю ситуацію.

«Згідно із статистикою, у 2016 році на пішохідних переходах, які ми освітлювали, значно знизилась кількість дорожньо-траспортного травматизму. І якщо у минулому році це було 50 пішохідних переходів, то цього року – 150 на дорогах Львівської області», – зазначив Роман Кокотайло.