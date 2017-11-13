Переселенців та малозабезпечених запрошують взяти участь у соцпроекті «Рука допомоги»

У Львівській області реалізується пілотний проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги». Про це повідомляє прес-служба Львівської облради.

Мета проекту – вироблення ефективних механізмів залучення (повернення) на ринок праці працездатних безробітних отримувачів державних соціальних допомог.

Учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа:

-членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

-внутрішньо переміщених осіб.

Для участі в пілотному проекті зазначеним особам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання/перебування з відповідною заявою та документами, що підтверджують статус таких осіб (довідка про отримання/неотримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи). Органи соціального захисту населення формують списки осіб, які виявили бажання взяти участь у пілотному проекті.

Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості шляхом:

-сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця;

-пропонування участі в громадських роботах;

-надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності.

З кожним учасником пілотного проекту, що виявив бажання організувати підприємницьку діяльність в рамках пілотного проекту, та щодо якого комісією прийнято рішення про надання фінансової допомоги, укладається чотиристоронній договір. Розмір фінансової допомоги не може перевищувати 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на початок відповідного року (станом на 01.01.2017 – 64 тис. грн). Фінансова допомога надається одноразово шляхом оплати обласним центром зайнятості за заявою-дорученням учасника проекту витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбаченим його бізнес-планом.

Сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених учасником пілотного проекту податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фінансова допомога не повертається, якщо:

-сума сплачених у відповідному році податків, зборів (обов’язкових платежів) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий рік;

-учасник пілотного проекту працевлаштовує в перший рік участі в пілотному проекті не менш як двох осіб членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, внутрішньо переміщених осіб або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менш як на два роки.

Важливо, що дохід за шість місяців, отриманий учасником пілотного проекту в період участі у пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

За додатковою інформацією звертатися до департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації за телефоном +38(032) 261 31 07 (пн-пт 9.00-18.00).

Фото: ЛОДА