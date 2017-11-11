Школа мистецтв у Львові перетворюється на руїну, поки кошти на її ремонт «освоюються», а довкола ростуть багатоповерхівки

У Львові роками занепадає приміщення школи мистецтв на Вулиці Виговського, 1а. В останні роки навчання дітей школи мистецтв ведеться лише в одній секції будинку, а решта приміщень стали оселею для місцевих алкоголіків. Про це повідомив журналіст Олег Стецишин.

За його словами, стан і вигляд будівель школи мистецтв – жахливі, дорога до навчального закладу бажає кращого.

«Ось цей жах – це руїни Школи мистецтв №11, що розташована у Львові, в мальовничому парку на вулиці Виговського, 1А (поруч зі школою №77).

В останні роки навчання дітей Школи мистецтв ведеться лише в одній секції будинку. Бо решту дві перебувають у жахливому аварійному стані, ставши притулком для бомжів та алкоголіків. Все розтрощено, дах протікає, всюди бруд та антисанітарія.

Мало того, навіть дійти до цієї руїни складно: до офіційного дитячого закладу немає навіть … доріжки. Навколо лише захаращений, зарослим чагарниками парк, тому добиратися до школи дітям та їхнім батькам доводиться пробиратися, перестрибуючи через калюжі, проходячи через заболочену територію, повз гаражі, де часто юрмляться різні підозрілі типи», – обурюється він.

Журналіст нарікає на байдужість міських депутатів та чиновників.

«Чи знає про цей жах міська влада? Знає і давно! Про це писали ЗМІ, волали про допомогу педагоги та батьки. Але вже кілька років нездарі з Львівської міської ради не можуть відремонтувати чи хоча б законсервувати руїну.

Доля Школи мистецтв (а місто відчуває величезну нестачу подібних навчальних закладів), схоже, байдужа і Андрію Садовому, і депутатам.

Хлопці і дівчата, вам не соромно дивитися на цю ганьбу? Невже ви так зажерлися, невже вам так планка впала від власної величі, що вам стільки років байдуже до проблем маленьких дітей?

Окрема ганьба тим нездарям з Львівської міської ради, які за стільки років не спромоглися знайти коштів для порятунку школи, але в яких у калитці завжди знайдуться гроші для фестивалів, презентацій чи корпоративів. Ганьба вам!», – написав О. Стецишин.



Він також зазначає, що поблизу школи активно ведеться житлове будівництво:

«Я вже не кажу, що школу цілком можна було б врятувати за спонсорські кошти, скажімо за гроші Будівельної компанії “Мій Дім”, яка завершує спорудження висотки по сусідству і транспорт якої відчутно знищив трав’яне покриття обабіч школи? Більш ніж переконаний, що така поважна компанія залюбки допомогла б відремонтувати школу? Ви ніколи про це не задумувалися, панове із Управління капітального будівництва Львівської міської ради?».

За словами журналіста, півтора року тому була спроба щось зробити: знайшли підрядника, вибили сякі-такі кошти на ремонт даху:

«Але гроші витрачені, дах так і не відремонтували, нікого з чиновників та горе-бізнесменів за це не покарали. Все як завжди…НАБУ, Прокуратура Львівської області і Прокуратура Львова, може, хоча б ви знайдете тих горе-бізнесменів, які останній раз “освоїли” кошти і нічого не зробивши, зникли, якщо нездарям з міськради цього не потрібно?».

До слова, ця школа є у переліку тих, які мали відремонтувати у 2017 році.