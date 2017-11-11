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Депутатам Львова пропонують погодити закупівлю нового транспорту для міста

Катерина Родак

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У Львові за 40 мільйонів кредитних євро хочуть у 2018 році почати закупівлю нових автобусів та трамваїв. Відповідне рішення виносять на сесію міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, 16 листопада міські депутати розглядатимуть ухвалу «Про підтримку участі ЛКП «Львівелектротранс»,  ЛК «АТП № 1» та ЛКП «Львівавтодор» у проекті «Міський громадський транспорт України».

Згідно пояснювальної записки до рішення, з 2015 року  Львівська міська рада співпрацює з Міністерством інфраструктури України та Європейським інвестиційним банком в рамках проекту «Міський громадський транспортУкраїни».

“Протягом 2015 – 2016р. структурні підрозділи Львівської міської ради напрацьовували підпроектні пропозиції для реалізації в рамках проекту, проводили зустрічі з представниками та консультантами ЄІБ. 11 листопада 2016 було підписано угоду між урядом та ЄІБ, а 12 квітня 2017 року ратифіковано Верховною радою України, про залучення 200 млн. євро кредитних коштів для реалізації підпроектів в рамках проекту «Міський громадський транспорт України. Термін субкредитів – до 22р., пільговий період – до 5 р., відсоткова ставка – 1,5 – 2 %”,  -йдеться у документі.

Фінальний перелік підпроектних пропозицій було подано Львівською міською радою 4 вересня 2017 року.

Міністерство інфраструктури України спільно з консультантами ЄІБ напрацювало процедури реалізації підпроектів з оновленого рухомого складу. Згідно з ними, закупівлю нового транспорту можна здійснити вже до кінця 2018 року.

Щодо інфраструктурних проектів, робота консультантів над зразками передпроектних пропозицій триватиме у першій половині 2018 року.

Відтак, посадовці ЛМР наполягають, що прийняття ухвали дасть змогу продовжити процедуру залучення кредитних коштів ЄІБ та здійснити закупівлю 10 трамваїв та 120 автобусів у 2018 році.

Як писав раніше Львівський портал міська рада Львова у рамках проекту «Міський громадський транспорт України» окрім коштів, про які йдеться в ухвалі, буде брати ще 40 мільйонів гривень на транспортні та інфраструктурні потреби міста.

 

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