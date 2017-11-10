В неділю у Львові відкриють притулок для бездомних та бідних

В неділю, 12 листопада, у Львові на вулиці Мазепи відкриють притулок для бездомних і бідних. Про це повідомляє прес-служба Львівської архідієцезії РКЦ.

«Притулок – це осередок для бездомних і бідних яку провадить Згромадження Братів Альбертинців у Львові. Цей осередок охоплює створення Дому для 40 бездомних чоловіків, Кухні для бідних, яка щодня видаватиме їжу для близько 300 осіб, Лазні, що буде обслуговувати 40 осіб щодня. Плануємо також створити майстерню на 15 робочих місць для мешканців Притулку», – йдеться у повідомленні.

Створення притулку виникає з великої потреби забезпечення базових умов життя і функціонування бідних та бездомних осіб.

«Осередок повинен забезпечити комплексну допомогу бездомним особам. Існуючі осередки лише частково і неповною мірою заспокоюють потреби тих осіб.Теперішня складна ситуація в Україні, пов`язана із війною, що триває на сході країни і економічною кризою, що стають причиною зубожіння суспільства, особливо сильно показує потребу створювати осередки допомоги для найбідніших», – додають у прес-службі Львівської архідієцезії РКЦ.

Фото: Львівська архідієцезія РКЦ