Для малюків випустили мультсеріал, який вчить української мови

9 листопада до Дня української писемності та мови в Україні випустили першу серію дитячого мультсеріалу «Лепетуни».

Для створення мультсеріалу «Лепетуни» команда волонтерського освітнього проекту «Мова – ДНК нації» збирала кошти на платформі соціальних інновацій Спільнокошт.

«Лепетуни» – це коротенькі історії про головного персонажа проекту – Лепетуна та його родину, за допомогою яких дітки вивчатимуть назви побутових речей, тварин, квітів тощо, а також навчатимуться правильно говорити українською в різних ситуаціях.

«Малюки від 1 до 5 років тепер дуже швидко звикають користуватися мобільними пристроями й планшетами та самостійно дивляться відео на YouTube. Багато батьків прагнуть навчити дітей говорити українською, але самі навіть не завжди знають, як правильно називаються звичайні побутові речі. Власне тому в нас з’явилася ВЕЛИКА ІДЕЯ – створити «українську Пеппу» або мультсеріал для малечі. Ми публікуватимемо наші мультики на Youtube – і в батьків буде більше часу для власних справ, поки діти дивитимуться корисні мультики й навчатимуться говорити українською», –розповіла Наталія Клименко, засновниця проекту «Мова – ДНК нації».



Автори пропонують переглянути першу серію з дітками й познайомитися з головними персонажами – родиною Лепетунів.

Наступна серія – «Сніданок» – вийде за два тижні. У ній Андрійко та Леся разом з бабусею готуватимуть млинці й частуватимуть своїх рідних. Підписуйтеся на канал, щоб не проґавити жодної серії!

«І дозвольте ще раз вам подякувати за шалену підтримку нашої кампанії на Спільнокошті! Саме завдяки вам цей мультсеріал перетворився зі сміливої мрії на реальність! А наш головний персонаж – Лепетун – нарешті «ожив»! Ми вклали все наше натхнення, щоб коротенькі історії про родину Лепетунів сподобалися вам та вашим діткам!», – пишуть автори мультика.

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