Страшна ДТП у центрі Харкова. Суд взяв під варту другого водія

Суд обрав арешт як запобіжний засіб на час слідства для бізнесмена Геннадія Дронова, Volkswagen якого зіштовхнувся з Lexus 20-річної Олени Зайцевої в центрі Харкова. Про це повідомляє ТСН.

До цього Дронов три тижні перебував у лікарні та не мав статусу підозрюваного чи затриманого, а проходив у справі в якості свідка. Підозру водієві оголосили два дні тому після низки експертиз на місці трагедії, що забрала життя шістьох людей. Правоохронці вважають, що другий учасник аварії водій також порушив правила дорожнього руху, а саме поїхав на жовте світло, що теж стало причиною зіткнення із авто Зайцевої. Сам Дронов переконує, що почав рухатися на зелений.

До залу суду чоловік приїхав з лікарні з фіксатором на шиї. Однак прокуратура впевнена, що чоловік лише імітує погіршення стану здоров’я, аби уникнути потрапляння до СІЗО. “Дронов при застосування більш м’якого заходу може переховуватись від органів досудового слідства або незаконно впливати на свідків, потерпілих, експертів”, – заявив прокурор Максим Блохін.

Коментувати процес ані Дронов, ані його адвокат Сергій Перепелиця не схотіли. Натомість захист подавав клопотання про відвід судді Наталії Єфіменко через її небажання залучити свідком пасажира Volkswagen. Це прохання задоволено не було.

Нагадаємо, у центрі Харкова ввечері 18 жовтня позашляховик в’їхав у групу людей, які стояли на тротуарі та чекали зеленого світла світлофора. У результаті аварії загинуло шестеро осіб.

Фото: gordonua.com