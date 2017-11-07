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У будинку міністра Омеляна провели обшук

Омелян Шевчук

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Детективи НАБУ провели обшук в домі міністра інфраструктури України Володимира Омеляна у справі про незаконне збагачення, пише Obozrevatel.

Приводом для цього став той факт, що з 10 грудня 2016 року Омелян зі своєю сім’єю почав проживати в будинку, орієнтовною вартістю 7 млн грн, який по праву приватної власності належить двоюрідній племінниці дружини міністра.

Однак у НАБУ, посилаючись на дані Державної фіскальної служби, запевнили, що доходи, які б дозволили племінниці купити такий будинок, дівчина не отримувала. Крім того, детективи наголосили, що в своїй електронній декларації за 2016 рік глава Мінінфраструктури не вказав право користування будинком, у якому проживає з сім’єю.

Також повідомляється, що НАБУ намагалося отримати дозвіл суду на проведення обшуків у її будинку у справах, що стосуються рішень Європейського суду з прав людини. Однак це прохання було аргументовано відхилене.

Як відомо, раніше Омелян спростував покупку своєю дружиною автомобіля Maybach за 3 млн доларів. Після цього французький таблоїд L’express видалив компрометуючу статтю зі списком покупців елітного авто зі свого сайту.

Фото: УНІАН

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