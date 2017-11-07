Садовий щомісяця підкидає власні гроші УКУ

У Львівській міській раді розповіли про щедрість міського голови Львова Андрія Садового. На відповідь на інформаційний запит Львівського порталу про суму зарплати мера Львова, перш за все повідомили про те, що Андрій Садовий щомісяця жертвує 10% свого заробітку УКУ.

«На Ваш запит надаємо інформацію щодо нарахованості заробітної плати Львівському міському голові», – йдеться у відповіді на запит.

Принагідно Львівському порталу повідомили, що міський голова щомісячно перераховує 10% від своєї зарплати на будівництво «Університетського містечка» УКУ. У залежності від місяця – це від двох до п’яти тисяч гривень.

Також нам наголосили, що у лютому 2017 року міський голова перерахував з заробітної плати 10 000 гривень на лікування хворої дитини, а у жовтні 2017 року – передав театру ім. Заньковецької 2610 грн.