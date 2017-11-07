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Новий обвал біля Трускавця. Річку Вишниця «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 7 листопада, річку Вишниця, що протікає поблизу міста Трускавець, спрямували у природнє русло з метою недопущення подальшого розмиття карстової породи. Відтак, підрядники зробили дренаж, а витік ріки скерували в трубу завдовжки 18 метрів діаметром 1000 см. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Попередня вартість робіт склала 160 тисяч гривень. Кошти на проведення цього заходу виділили з резервного фонду обласного бюджету.

Зазначимо, що річка Вишниця протікає біля західної частини міста Стебника-Солець, а також через село Модричі по території виробітку рудника №2 ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал».

Нагадаємо, що нещодавно у Львівській ОДА відбулось засідання комісії ТЕБ та НС, на якому вирішили вжити заходів для унеможливлення потрапляння води в пустоти та підмивання ґрунту.

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