Як вберегтися від менінгіту: поради МОЗ

Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до спинномозкової рідини (ліквору), яка циркулює у порожнинах головного та спинного мозку, та зазвичай викликає запальний процес. Однак причинами менінгіту можуть стати і певні травми, рак, вживання деяких лікарських препаратів, а також інші види інфекцій. Тому важливо виявити причину менінгіту, адже це найважливіший фактор для призначення правильного та ефективного лікування. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Типи менінгіту

– Бактеріальний менінгіт

Бактеріальний менінгіт – це один із найбільш небезпечних видів хвороби, що характеризується невідкладним станом та найвищим ризиком смерті. Існують вакцини, що запобігають виникненню деяких типів бактеріального менінгіту.

– Вірусний менінгіт

Вірусний менінгіт досить небезпечний, однак в цілому протікає легше, ніж бактеріальний. Як правило, якщо імунна система організму функціонує нормально, хворі на цей тип менінгіту не обов’язково потребують особливого лікування та швидко одужують. Крім того, існують вакцини для профілактики деяких типів вірусного менінгіту.

– Грибковий менінгіт

Випадки захворювання на цей етіологічний тип менінгіту трапляються досить рідко, хоча інколи для розвитку хвороби вистачає потрапляння спорів грибка в організм через дихальні шляхи. Крім того, хворі на цукровий діабет, рак та ВІЛ-інфіковані належать до групи підвищеного ризику зараження грибковим менінгітом.

– Паразитарний менінгіт

Існує безліч паразитів, які можуть стати причиною менінгіту або викликати захворювання мозку чи нервової системи людини. Як правило, в порівняні із бактеріальним чи вірусним, паразитарний тип менінгіту трапляється досить рідко.

– Неінфекційний менінгіт

Менінгіт може виникати і в результаті певних неінфекційних причин: рак, системний червоний вовча́к (рідше хвороба Лібмана-Сакса), певні лікарські препарати, травма голови, а також операція на мозк

– Бактеріальний менінгіт

Бактеріальний менінгіт – це дуже серйозне та смертельно небезпечне захворювання. Смерть від цього типу менінгіту може настати протягом декількох годин. Більшість людей виліковується від бактеріального менінгіту без наслідків. Проте досить часто виникають серйозні ускладнення, що призводять до певних розладів та навіть втрати дієздатності (пошкодження мозку, втрата слуху та нездатність до навчання).

Ознаки та симптоми бактеріального менінгіту

Зазвичай першими симптомами менінгіту є підвищення температури, головний біль та ригідність (збільшення тонусу) потиличних м’язів. До інших поширених симптомів належать:

нудота,

блювання,

фотофобія або світлобоязнь (хвороблива чутливість ока до світла),

зміни психічного стану (розгубленість).

На відмінну від дітей старшого віку, новонароджені та немовлята відносяться до групи підвищеного ризику розвитку бактеріального менінгіту. Найбільш поширеними симптомами менінгіту у малюків є дратівливість, блювання, втрата апетиту, спад активності. Крім того, лікарі завжди оглядають стан великого тім’ячка та перевіряють рефлекси для діагностики причини захворювання у дітей. Якщо ви помітили один із перерахованих вище симптомів у свого малюка, негайно проконсультуйтеся із лікарем.

Симптоми бактеріального менінгіту можуть розвиватися раптово та миттєво, а можуть і з’явитися через кілька днів (у більшості випадків, протягом 3-7 днів після зараження збудником).

Пізніше можуть розвиватися і такі небезпечні симптоми менінгіту, як судоми чи кома. Тому кожен, хто помітив у себе симптоми менінгіту, повинен якнайшвидше звернутися до лікаря.

Як запобігти менінгіту

На сьогоднішній день вакцинація від менінгіту не входить до календаря щеплень в Україні як обов’язкова, а відноситься до рекомендованих. Тож специфічна вакцина від менінгіту не закуповується за кошти державного бюджету, але може закуповуватися за кошти місцевих бюджетів чи інших джерел, не заборонених законодавством, або громадянами у приватному порядку. Так, в Україні зареєстрована вакцина від менінгококової інфекції – «Менактра».

Україна за кошти державного бюджету закуповує Hib-вакцину від гемофільної інфекції: вакцину для профілактики захворювань, збудником яких є HAEMOPHILUS INFLUENZAE типу b, серед яких і менінгіт. Ця вакцина наявна в усіх регіонах, на 1 жовтня в регіонах залишалось 262 371 доз, інформація про наявність вакцини щомісяця оновлюється на сайті МОЗ: https://goo.gl/DRpRGW.

Питання включення специфічної вакцини від менінгіту та інших вакцин (пневмококової, ротавірусної, папіломавірусної) до національного календаря щеплень вивчається і має бути розглянуто окремо з урахуванням багатьох чинників. Розглядається можливість впровадження планового щеплення пневмококовою вакциною.