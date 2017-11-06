Винниківський «Рух» вдома переміг чернігівську «Десну»

Винниківський «Рух» зумів вдома перемогти чернігівську «Десну». Матч завершився з рахунком 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Рух».

Суперникам вдався надзвичайно потужний старт гри. Особливою у цьому плані виявилася 2-га хвилина, яка подарувала вболівальникам аж три моменти біля різних воріт. Спочатку, продовжуючи наступ «Десни» другим темпом, здалеку вистрелив Чепурненко, проте воротар «Руху» Ільющенков накрив м’яч у куті воріт. І тут же активність на лівому фланзі продемонстрував Буй, котрий переадресував м’яч у центр штрафного майданчика, а там Хомченко підключив Грися, який одним ефектним дотиком обіграв оборонця, вийшов на ударну позицію, але з гострого кута справа голкіпера Махновського не переграв – лише кутовий.

Після такого спалаху гравці обидвох колективів дещо заспокоїлися, розпочали діяти обережніше. Та налаштування підопічних Володимира Мазяра таки далося взнаки на 17-ій хвилині, коли «рухівці» відкрили рахунок. Вербний запустив у прорив флангом стрімкого Буя, той добре навісив у штрафний майданчик, де повітряну дуель у захисників та воротаря чернігівців майстерно виграв Хомченко – 1:0.

Зрозуміло, що гостей такий стан справ не влаштовував, і вони дещо активізувалися. Чепурненко знову пробивав здалеку – цього разу зі штрафного зі зручної позиції над поперечкою. А згодом хороша двоходівка Філіпова з Волковим завершилася технічними діями першого, якому оборонці «Руху» все ж дозволили технічно зіграти в межах штрафного майданчика і влучно пробити лівою під ногою в Ільющенкова – 1:1. До перерви команди більше не забивали, хоча напівмоменти створювали.

Другий тайм розпочався зі ще пострілу зі стандарту від Мостового – поруч зі штангою. А далі підопічні Володимира Мазяра таки зуміли вийти вперед. Василь Білий на лівому фланзі вивів на оперативний простір Буя, Микола втік на швидкості від досвідченого Парцванії, а той відверто схопив за руку вінгера «Руху» – залізобетонне пенальті. Вербний із позначки пробив дещо ризиковано, по центру воріт, проте перехитрити голкіпера Махновського все ж зумів – 2:1.

Фото: сайт ФК “Рух”