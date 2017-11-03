ОСТАННІ НОВИНИ

В оренді залишилося лише 2100 приміщень Львова

Омелян Шевчук

|

ЛМР здає в оренду майже 2100 приміщень, ще 105 об’єктів нерухомості є вільними, а 89 виставлено на аукціон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Сьогодні налічується 3094 об’єкти комунального майна, якими оперує управління комунальної власності ЛМР. З них 802 об’єкти є у користуванні балансоутримувачів – це лікарні, школи, садочки та інші приміщення, які надані для потреб структурних підрозділів міської ради», – розповіла начальник управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун.

За її словами, в оренді перебуває 2 098 об’єктів, вільних є 105 об’єктів, на аукціонах – 89 об’єктів.

Об’єктів, які неправомірно вибули з комунальної власності з  2007 року, є 68, проте 20 з них, уже врегульовані.

Як додали в управлінні комунальної власності ЛМР, із загальної площі орендованих нежитлових приміщень, 233 тис.кв.м. – це пільгова оренда, де приміщення орендують за ціною 1 грн. за 1 кв.м. Натомість лише 97 тис.кв.м. – це комерційна оренда.

«Пільгова – це та оренда, яка включає в себе гривневі договори, де 1 кв.м. орендується за ціною 1 грн. в місяць чи в рік. В цей блок входять державні установи і структурні підрозділи міської ради, а також громадські організації, яким місто надає пільгову орендну плату за 1 гривню. Це в рази більше, ніж комерційна оренда, під час якої проводиться експертна оцінка об’єктів і нам оплачують за оренду кошти», – зазначила Інна Свистун.

Нагадаємо, вся інформація про приміщення, що виставляють і планують виставляти на аукціон, а також нормативна база, є на сайті управління комунальної власності:  http://www.mayno.lviv.ua/

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів