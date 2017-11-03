В оренді залишилося лише 2100 приміщень Львова

ЛМР здає в оренду майже 2100 приміщень, ще 105 об’єктів нерухомості є вільними, а 89 виставлено на аукціон. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Сьогодні налічується 3094 об’єкти комунального майна, якими оперує управління комунальної власності ЛМР. З них 802 об’єкти є у користуванні балансоутримувачів – це лікарні, школи, садочки та інші приміщення, які надані для потреб структурних підрозділів міської ради», – розповіла начальник управління комунальної власності ЛМР Інна Свистун.

За її словами, в оренді перебуває 2 098 об’єктів, вільних є 105 об’єктів, на аукціонах – 89 об’єктів.

Об’єктів, які неправомірно вибули з комунальної власності з 2007 року, є 68, проте 20 з них, уже врегульовані.

Як додали в управлінні комунальної власності ЛМР, із загальної площі орендованих нежитлових приміщень, 233 тис.кв.м. – це пільгова оренда, де приміщення орендують за ціною 1 грн. за 1 кв.м. Натомість лише 97 тис.кв.м. – це комерційна оренда.

«Пільгова – це та оренда, яка включає в себе гривневі договори, де 1 кв.м. орендується за ціною 1 грн. в місяць чи в рік. В цей блок входять державні установи і структурні підрозділи міської ради, а також громадські організації, яким місто надає пільгову орендну плату за 1 гривню. Це в рази більше, ніж комерційна оренда, під час якої проводиться експертна оцінка об’єктів і нам оплачують за оренду кошти», – зазначила Інна Свистун.

Нагадаємо, вся інформація про приміщення, що виставляють і планують виставляти на аукціон, а також нормативна база, є на сайті управління комунальної власності: http://www.mayno.lviv.ua/