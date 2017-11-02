Парк Сунг Со: «Молоді потрібно вчитися кидати виклики собі заради світлого майбутнього України»

Ректор Всеукраїнської філії Міжнародного інституту розвитку інтелекту Парк Сунг Со про важливість інноваційного мислення:

«Часто студенти, які закінчують ВНЗ, хочуть виїхати за кордон, бо думають, що лише там можна заробляти гроші. Однак не завжди там краще, аніж вдома. Дуже багато молоді за кордоном просто виконують «чорну» роботу. Однак, якщо попрацювати над собою, то можна досягти багато і у своїй рідній країни.

На мою думку, для сьогоднішніх студентів дуже важливо визначити рівень розвитку свого інтелекту та покращувати його. Адже саме інтелект допоможе вам стати лідерами майбутнього та вашої країни. Багато молоді хоче бути успішними, але не всі знають як це зробити і не всім вдається. Мені здається, що кожен сам повинен усвідомити і прагнути щось змінити, це легко зробити, особливо у студентські роки. Не потрібно лінуватися і втрачати час, а потрібно кидати виклики, які допоможуть підвищити рівень вашого інтелекту та відкрити для вас нові горизонти. Але кожен повинен пам’ятати, що коли кидаєте виклик чомусь, то обов’язково будете падати, адже без падіння важко щось добитися.

У вашій країні є чимало проблем. І вам потрібно кидати ці виклики заради України. І якщо ви будете ставати кращими, то тоді і Україна стане кращою. Майбутнє цієї країни повинне бути світле і я вірю, що воно таким і буде. Незабаром ми будемо проводити захід для львівський студентів, який збере близько тисячі учасників. Він допоможе студентам стати лідерами майбутнього».

Фото: ЛМР