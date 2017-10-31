У зоні АТО помер доброволець з Грузії

У зоні проведення антитерористичної операції в результаті зіткнень біля Донецького аеропорту, загинув грузин-доброволець полку “Азов” Георгій Саралідзе, позивний Гюрза2. Про це повідомляє сайт “Грузія онлайн”, передає УНН.

“За попередньою інформацією, в ході бойових дій на території, прилеглій до аеропорту Донецька, група українських військових потрапила в засідку, і під час цього бою загинув військовослужбовець”, – йдеться в повідомленні.

Георгій Саралідзе був учасником війни в Абхазії і Самачабло. Він допомагав збройним силам України в боротьбі проти проросійських окупантів з дня початку бойових дій.