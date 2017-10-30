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На Київщині розстріляли Аміну Окуєву

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Біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої. Жінка загинула. Про це повідомив радник глави МВС, нардеп Антон Геращенко у своєму Facebook.

«Тільки що зупинилося серце патріота України Аміни Окуевой. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула», – повідомив він.

За словами А Геращенка, чоловік Аміни вижив…

«Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити. Я тільки що говорив з ним по телефону. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції. Україна завжди буде пам’ятати і сумувати про свою прекрасну і чисту доньку. Приношу свої співчуття рідним і близьким Аміни. Кращою пам’яттю про неї буде справедлива відплата всім тим, хто був причетний до цього страшного вбивства», – додав Антон Геращенко.

Як відомо, Аміна Окуєва – медик,  відома українська активістка чеченського походження. Брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2».

До слова, це не перший раз, коли на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва вчиняли напад…

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