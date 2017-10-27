ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові встановили камери відеоспостереження, які фіксують номерні знаки автомобілів

Вероніка Рой

|

Від вчора у Львові запрацювали перші камери відеоспостереження з аналітикою визначення номерів. Камери встановлено на в’їзді у місто з київської сторони, а саме на перехресті вул. Б.Хмельницького. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Від вчора запрацювали камери на в’їзді у місто з київської сторони: на перехресті вул. Б.Хмельницького. Камери встановлено одразу з аналітикою визначення номерних знаків, що полегшить роботу при розшуку автомобілів. Спершу такі камери ми випробували у центральній частині міста, після чого вирішили встановити їх на всіх в’їздах до Львова. Таким чином камери з аналітикою визначення номерних знаків будуть встановлені на вул. Городоцькій, вул. Кульпарківській, вул. Личаківській.

Станом на сьогодні камери зчитують номерні знаки 5 країн: України, Польщі, Литви, Естонії та Росії. У подальшому буде розпізнавання автомобілів 180 країн», – зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів