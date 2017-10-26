З Донбасу до РФ виїхав «вантаж 200», – ОБСЄ

Співробітники мониторингової місії ОБСЄ зафіксували виїзд з території окупованої частини Донеччини до Росії автофургону з написом «Ритуал».

Про це йдеться у щотижневому звіті СММ Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

«21 жовтня о 20:04 з української сторони на прикордонний пункт пропуску «Донецьк» прибув фургон з російськими номерними знаками й написом «Ритуал». Він попрямував до Російської Федерації», – зазначається у повідомленні.

Крім того, згідно з документом, 20 жовтня о 10 ранку через цей самий КПП до РФ рушили дві карети швидкої допомоги з табличками «ЛНР». О 18:00 того ж дня вони повернулися назад до України.

УП