У 2018 році у Сокалі збудують вітрову електростанцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В межах Міжнародного економічного форуму підписали протокол про наміри компанії «Еко-оптіма» щодо будівництва сокальської вітрової електростанції у 2018 році.

Упродовж двох днів підпишуть ще ряд важливих документів, які стосуються конкретних інвестиційних проектів, важливих не лише для Львівщини та західного регіону, а й для країни загалом.

Також в межах форуму заплановано фестиваль «Ярмарок фондів», на якому представники донорських організацій представлять можливості співпраці та залучення коштів міжнародної технічної допомоги для областей та районів.