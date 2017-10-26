ОСТАННІ НОВИНИ

У Сокалі збудують вітрову електростанцію

Юлія Шпак

|

У 2018 році у Сокалі збудують вітрову електростанцію. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В межах Міжнародного економічного форуму підписали протокол про наміри компанії «Еко-оптіма» щодо будівництва сокальської вітрової електростанції у 2018 році.

Упродовж двох днів підпишуть ще ряд важливих документів, які стосуються конкретних інвестиційних проектів, важливих не лише для Львівщини та західного регіону, а й для країни загалом.

Також в межах форуму заплановано фестиваль «Ярмарок фондів», на якому представники донорських організацій представлять можливості співпраці та залучення коштів міжнародної технічної допомоги для областей та районів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів