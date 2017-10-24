Львівщина – серед лідерів за кількістю створених опорних шкіл. На цьому сьогодні, 24 жовтня, під час шостого засідання Ради регіонального розвитку у м. Києві наголосив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, передає прес-служба Львівської ОДА.

«Я хотів би, щоб ми сьогодні рівнялися лише на найкращі приклади для того, щоб продемонструвати, яким чином змінюється ситуація в освіті», – додав під час виступу Геннадій Зубко.

Окрім того, він повідомив, що в Україні налічується 441 школа, яка сьогодні є безпосередньо в регіонах та 887 початкових шкіл, які приєднані до цих опорних шкіл.

«Ми разом з Міністерством освіти пропрацювали на базі концепції «Нової української школи» програму «Новий освітній простір». Це дає можливість побудувати ту інфраструктуру, яка вказуватиме не тільки на те, що відбуватиметься всередині школи, але й що діятиметься зовні з точки зору спортивного майданчика, учбових майстерень, доріг, шкільного автобусу», – додав Геннадій Зубко.

Зазначимо, що Львівська область посідає друге місце із відкриття опорних шкіл в Україні. Таких в області є вже 38. Найбільший набір першачків у сільській місцевості спостерігають також у Львівській області – це 10 537 першокласників.

Нагадаємо, з наступного навчального року в 100 школах країни буде здійснюватися пілотування проекту концепції нової української школи. Також до старту нової школи у 2018 році буде створено освітню он-лайн платформу, де будуть розміщені дистанційні курси й сучасні освітні матеріали з основних предметів. Школи зможуть конструювати власні навчальні плани.

Фото: ЛОДА