ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина – серед лідерів за кількістю створених опорних шкіл

Соломія Головіна

|

Львівщина – серед лідерів за кількістю створених опорних шкіл. На цьому сьогодні, 24 жовтня, під час шостого засідання Ради регіонального розвитку у м. Києві наголосив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко, передає прес-служба Львівської ОДА.

«Я хотів би, щоб ми сьогодні рівнялися лише на найкращі приклади для того, щоб продемонструвати, яким чином змінюється ситуація в освіті», – додав під час виступу Геннадій Зубко.

Окрім того, він повідомив, що в Україні налічується 441 школа, яка сьогодні є безпосередньо в регіонах та 887 початкових шкіл, які приєднані до цих опорних шкіл.

«Ми разом з Міністерством освіти пропрацювали на базі концепції «Нової української школи» програму «Новий освітній простір».  Це дає можливість побудувати ту інфраструктуру, яка вказуватиме не тільки на те, що відбуватиметься всередині школи, але й  що діятиметься зовні з точки зору спортивного майданчика, учбових майстерень, доріг, шкільного автобусу», – додав Геннадій Зубко.

Зазначимо, що Львівська область посідає друге місце із відкриття опорних шкіл в Україні. Таких в області є вже 38. Найбільший набір першачків у сільській місцевості спостерігають також у Львівській області – це 10 537 першокласників.

Нагадаємо, з наступного навчального року в 100 школах країни буде здійснюватися пілотування проекту концепції нової української школи. Також до старту нової школи у 2018 році буде створено освітню он-лайн платформу, де будуть розміщені дистанційні курси й сучасні освітні матеріали з основних предметів. Школи зможуть конструювати власні навчальні плани.

Фото: ЛОДА

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів