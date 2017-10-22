Смертельна ДТП у Харкові: аналізи показали, що водійка була під сильними наркотиками

Повторні аналізи сечі Олени Зайцевої — 20-річної дівчини-водія, яка обвинувачується в смертельному ДТП у Харкові, — виявили опіати. Про це повідомили під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Зайцевій, пише Громадське.

Адвокати запросили ще 3 години для розгляду справи, адже результати аналізів надані саме під час суду. За словами адвокатки, для неї стало несподіванкою те, що в організмі Зайцевої знайшли наркотичні речовини.

Під час допиту суддею, Зайцева заявила, що проходить лікування через отриману в ДТП у 2007 році травму. Водночас, відповідаючи на питання судді, обвинувачена заперечила вживання будь-яких медикаментів у день аварії.

Суддя долучила до справи копію документів із результатами аналізів та інформацію про лікування Зайцевої після ДТП у 2007 році.

Опіати — це наркотичні речовини, які чинять сильний вплив на організм людини. До опіатів відносять наркотин, кодеїн, морфін тощо.

Увечері 18 жовтня в центрі Харкова на вулиці Сумській сталася масштабна ДТП, унаслідок якої загинули п’ятеро та постраждали шестеро людей.