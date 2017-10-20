ОСТАННІ НОВИНИ

У столиці невідомий викрав із візочка двомісячне немовля

Дарина Смеречанська

|

Столичні правоохоронці розшукують чоловіка, який викрав із садочка немовля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

Інцидент стався у дошкільному навчальному закладі №606. Поки батько викраденоїдівчинки пішов до забирати старшу донечку, невідомий чоловік забрав дитину і втік.

О 17:20 до чергової частини Оболонського управління поліції надійшлоповідомлення від місцевого мешканця про те, що у нього в дитячому садочку викрали дитину. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці.

На місці події поліцейські з’ясували, що чоловік прийшов разом із двомісячною дитиною у садочок забрати старшу доньку. Він залишив візочокі з дівчинкою під східцями на першому поверсі будівлі, а сам пішов у групу. Коли ж через кілька хвилин повернувся, виявив порожній візочок без переносної корзини.

Зі слів жінки, яка також прийшла у садочок за дитиною, вона бачила підозрілого чоловіка із грудною дитиною на руках, який швидко виходив із будівлі. Зловмисник ніс дитину у переносній корзині фіолетового кольору.

Прикмети чоловіка: одягнений у чорну балонову куртку до колін та чорнув’язану шапку. Вік приблизно 30 років, середньої статури, близько 180 см зросту.

Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнута у «конвертик» білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махрову кофтинку, сині повзунки.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян, якщо ви володієтебудь-якою корисною інформацією щодо даної події, терміново телефонуйте102.

Прикмети чоловіка: одягнений у чорну балонову куртку до колін та чорнув’язану шапку. Вік приблизно 30 років, середньої статури, близько 180 см зросту.

Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнута у «конвертик» білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махровукофтинку, сині повзунки.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян, якщо ви володієтебудь-якою корисною інформацією щодо даної події, терміново телефонуйте102.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»
Катерина РОДАК
Місце щасливих ведмедів. На Львівщині офіційно відкрили притулок для бурих ведмедів «Домажир»

В Україні проживає близько 300 бурих ведмедів, на Львівщині їх є приблизно 40. А ще близько двох сотень ведмедів в Украї...

Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально
Олесь Тягай
Небезпечний транспорт: у Львові більше 250 маршруток їздить нелегально

Двох львівських перевізників, які обслуговують понад 20 міських маршрутів, суд позбавив права на перевезення пасажирів. ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів