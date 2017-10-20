У столиці невідомий викрав із візочка двомісячне немовля

Столичні правоохоронці розшукують чоловіка, який викрав із садочка немовля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

Інцидент стався у дошкільному навчальному закладі №606. Поки батько викраденоїдівчинки пішов до забирати старшу донечку, невідомий чоловік забрав дитину і втік.

О 17:20 до чергової частини Оболонського управління поліції надійшлоповідомлення від місцевого мешканця про те, що у нього в дитячому садочку викрали дитину. За вказаною адресою терміново прибули правоохоронці.

На місці події поліцейські з’ясували, що чоловік прийшов разом із двомісячною дитиною у садочок забрати старшу доньку. Він залишив візочокі з дівчинкою під східцями на першому поверсі будівлі, а сам пішов у групу. Коли ж через кілька хвилин повернувся, виявив порожній візочок без переносної корзини.

Зі слів жінки, яка також прийшла у садочок за дитиною, вона бачила підозрілого чоловіка із грудною дитиною на руках, який швидко виходив із будівлі. Зловмисник ніс дитину у переносній корзині фіолетового кольору.

Прикмети чоловіка: одягнений у чорну балонову куртку до колін та чорнув’язану шапку. Вік приблизно 30 років, середньої статури, близько 180 см зросту.

Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнута у «конвертик» білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махрову кофтинку, сині повзунки.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян, якщо ви володієтебудь-якою корисною інформацією щодо даної події, терміново телефонуйте102.

Прикмети чоловіка: одягнений у чорну балонову куртку до колін та чорнув’язану шапку. Вік приблизно 30 років, середньої статури, близько 180 см зросту.

Прикмети дівчинки: майже двомісячне немовля, загорнута у «конвертик» білого кольору, одягнена у рожеву шапочку на зав’язках, рожеву махровукофтинку, сині повзунки.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років тюремного ув’язнення.

Правоохоронці звертаються до всіх небайдужих громадян, якщо ви володієтебудь-якою корисною інформацією щодо даної події, терміново телефонуйте102.