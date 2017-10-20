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У «Краковці» затримали мешканця Львівщини, який хотів незаконно перетнути кордон

Юлія Шпак

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Прикордонники затримали українця, який намагався незаконно перетнути кордон в пункті пропуску «Краковець». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

Учора вранці під час оформлення автомобілів, що в’їжджали в Україну по смузі руху «зелений коридор», прикордонники затримали водія легковика  «Опель», який намагався оминути контроль. Чоловік 1989 року народження, житель міста Яворів, що на Львівщині, самовільно перетнув лінію паспортного контролю, не оформившись на в’їзд в Україну. Крім того, аби ввести в оману прикордонників, він пред’явив їм контрольний талон з підробленими відмітками.  Автомобіль прикордонники повернули на огляд, а стосовно водія склали документи справи про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Крім того, за використання завідомо підробленого документа правоохоронці направили повідомлення представникам Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». В подальшому прикордонники передали громадянина представникам оперативно-слідчої групи поліції.

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