На вихідних у Львові пройде Свято сиру та вина. Програма заходів

З 20 до 22 жовтня у Палаці мистецтв та на подвір’ї Палацу Потоцьких, що на вул. Коперника, 17, пройде Свято Сиру та Вина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Фестиваль працюватиме протягом трьох днів: 20 жовтня, з 14.00 – 21.00, 21 – 22 жовтня, з 12.00 – 21.00 год.

«Гості зможуть відвідати великий Ярмарок сирів та вин, де буде представлена продукція як великих виробників та імпортерів, так і регіональні органічні продукти.

Чудові картини можна малювати не тільки фарбами, а й вином. Багаті відтінки червоного, багряного надихнуть на втілення найсміливіших задумів. Інсталяція з винних корків від Winecorkart. Презентація авторських мозаїк із корків ручної роботи. Презентація колекцій сумок та унікальних суконь із корків. Спеціально до свята буде влаштовано ленд-арт зону, де відвідувачі зможуть відпочити в атмосфері свята з рідними та близькими.

Протягом усіх днів діятиме розважальна програму для усієї родини. Дітей розважатимуть інтерактивні інсталяції від польського театру Wagabunda»,- розповіли організатори фестивалю.

Програма

20 жовтня 2017 року, п’ятниця

Головна музична сцена

14.00- 17.00 – запальні DJ-сети

17.30- 19.30 – LEMBERG ZEPP Tribute to LED ZEPPELIN

21 жовтня 2017 року, субота

Головна музична сцена

12.00 – 16.00 — запальні DJ-сети

14.00 – 16.00 — майстер-клас WinecorkArt

16.00 – 17.30 —Cover Band «Kadillac»

18.00 – 20.00 — гурт «Барви блюзу»

Гастрономічна сцена

14.00 -18.00 — презентація учасників Фестивалю та кулінарні майстер-класи

15.00 – День Сирника, на якому пригощатимуть смачним десертом, спеченим за традиційним рецептом

22 жовтня 2017, неділя

Головна музична сцена

12.00 – 16. 00 — запальні DJ-сети

16.00 – 21.00 — Beatles day

16.00 – 16.50 — Cover Band «Kadillac2

17.00 – 17.50 — Rock-Fellers

18.00 – 18.50 — Midnight Colours

19.00 – 19.50 — Святослав Сінчук BAND

20.00 – 21.00 — The Beatlevs

Гастрономічна сцена

14.00 – 18.00 — презентація учасників Фестивалю та кулінарні майстер-класи

В програмі можливі зміни та доповнення. Слідкуйте за новинами на сайті www.cheeseandwine.lviv.ua та Fb-сторінці www.facebook.com/CheeseWineFestLviv